Calciomercato Lazio, Ct Ungheria: «Spero Szoboszlai vada in Italia..»

Il ct dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato della stella della sua selezione Szoboszlai, nel mirino della Lazio e non solo

Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, il ct dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato del futuro di Dominik Szoboszlai, stella della nazionale ungherese e del Salisburgo, richiesto da Lazio, Napoli e Milan in Italia.

«Szoboszlai ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto difensivi. Speriamo venga in Italia, potrebbe completarsi al meglio. Ha incredibile personalità, sa giocare con entrambi i piedi e ha grande visione di gioco. Andai a vederlo a Napoli in Europa League lo scorso anno, era arrabbiato con l’allenatore di allora del Salisburgo (Marco Rose, ndr) che non lo aveva fatto giocare, mi colpì la consapevolezza che aveva, sapeva di poter giocare a quei livelli. Non parliamo di mercato quando ci sentiamo, mi interessa la sua continuità perché sarà il nostro futuro ed è importante che giochi. Se dovesse venire in Italia per fare panchina, egoisticamente gli consiglierei di restare al Salisburgo».