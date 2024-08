Calciomercato Lazio, Corsi GELA Lotito! STOP alle voci, loro DUE non interessano

Calciomercato Lazio, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, spiazza Lotito: no agli arrivi di Basic e Akpa Akpro

Intervenuto a Radio Olympia, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha chiuso inaspettatamente le porte all’arrivo, dal calciomercato Lazio, di Toma Basic e Akpa Akpro. Le sue dichiarazioni sui due calciatori:

PAROLE – «Basic in arrivo dalla Lazio? È un’operazione che non rientra negli interessi dell’Empoli. Un ritorno di Akpa Akpro? Idem… Non siamo interessati».

Da capire se ci saranno nuovi sviluppi nelle prossime ore o se entrambe le piste sono destinate a tramontare in maniera definitiva.