Calciomercato Lazio, Correa in partenza: possibili offerte dall’Inghilterra

Novità importanti per il calciomercato della Lazio: Joaquin Correa potrebbe partire e per lui potrebbe arrivare qualche offerta inglese

La questione del nuovo allenatore ancora non è stata risolta: l’annuncio della firma di Maurizio Sarri stenta ad arrivare e, in queste ore, si sta cercando di portare a conclusione questa faccenda. Nel frattempo, la Lazio sta continuando a lavorare sul calciomercato, dando anche uno sguardo a possibili operazioni in uscita.

In particolare, il nome caldo in partenza è quello di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe su di sé gli occhi di due club inglesi: si tratta di West Ham ed Everton, che potrebbero presentare ai biancocelesti un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. La Lazio sta lavorando per il proprio futuro e il Tucu potrebbe non farne più parte al termine di quest’estate.