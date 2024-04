Calciomercato Lazio, affondo della Juve per Zaccagni! Primi contatti, cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, primi contatti tra la Juve e Mattia Zaccagni: l’esterno biancoceleste è in scadenza a giugno del 2025

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve il prossimo anno cambierà assetto tattico, passando magari ad un più moderno 4-2-3-1, abbandonando definitivamente quel 3-5-2 che ha portato solamente risultati altalenanti per i bianconeri.

In questo senso si spiegano i contatti per Mattia Zaccagni, giocatore in scadenza di contratto con la Lazio nel 2025. Se Felipe Anderson sarà il primo colpo del nuovo ciclo juventino, l’ex Verona potrebbe essere il secondo ma, si sa, trattare con Lotito non è mai impresa semplice, nonostante i rapporti tra le due formazioni si siano ammorbiditi con il passare del tempo. Primi contatti tra le parti, la stima è ricambiata.