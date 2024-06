Calciomercato Lazio, RITORNO di fiamma in attacco! Nuovi contatti, può arrivare con QUESTA formula

Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per quanto riguarda l’attacco: nuovi contatti con la Salernitana per Dia

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore sarebbe rispuntata una vecchia fiamma per il calciomercato Lazio della prossima stagione e in particolare per quanto riguarda l’attacco. Stiamo parlando di Boulayé Dia, attaccante in uscita dalla Salernitana.

Il calciatore ha messo da parte l’idea di trasferirsi in Premier League e avrebbe aperto ora a Fabiani che appare ingolosito dalla formula con la quale poter concludere l’operazione, ovvero un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 14-15 milioni. I biancocelesti ne offrono 12. C’è margine per arrivare a dama.