Calciomercato Lazio, piovono conferme: Fabiani al lavoro per quel talento

Calciomercato Lazio, trovano conferma le indiscrezioni circolate ieri: Fabiani al lavoro per Artur del Palmeiras

Non si ferma il calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, trovano conferma le voci circolate ieri sera su un interesse del club biancoceleste per Artur del Palmeiras.

Classe ’98, è un’ala destra di piede sinistro e ha una valutazione di circa 16 milioni di euro. La Lazio sarebbe pronta ad offrirgli un contratto di 5 anni. I discorsi sono in fase embrionale ma Sarri avrebbe già espresso il proprio gradimento tecnico.