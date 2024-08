Calciomercato Lazio, Fabiani SPIAZZATO! Tante squadre sull’OBIETTIVO in attacco

Calciomercato Lazio, Fabiani spiazzato: aumenta la concorrenza per Armand Laurienté, esterno del Sassuolo. Le ultime

Come riportato da TMW, sta aumentando nel calciomercato Lazio la concorrenza per arrivare ad Armand Laurienté, esterno del Sassuolo e possibile colpo per il reparto offensivo biancoceleste se dovesse clamorosamente saltare la trattativa per Dia.

Sul calciatore nelle ultime ore sarebbero infatti piombate anche Roma e Juve. All’estero va invece sempre tenuto presente il forte interesse del Marsiglia. Prossimi giorni decisivi per capire il destino dell’esterno.