Calciomercato Lazio, forte concorrenza della Juve per Parisi

Calciomercato Lazio, la Juve è pronta a mettere la freccia per Fabiano Parisi, obiettivo anche del club biancoceleste

La Juventus ha scelto Fabiano Parisi per la fascia sinistra. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, che parla di sondaggi concreti con l’Empoli per il ragazzo, valutato 15 milioni di euro. Il club toscano, che vuole il meglio per il giovane, non si opporrebbe ad una sua partenza.

Nei piani il giocatore andrebbe ad alternarsi con Kostic (o Iling-Junior, se dovesse partire il serbo invece dell’inglese) sulla corsia mancina. Prima, però, bisognerà superare la concorrenza rappresentata da Lazio e Torino.