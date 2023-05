Calciomercato Lazio, concorrenza della Juve per Frattesi: un fattore favorisce Lotito

Calciomercato Lazio, forte concorrenza della Juve per Frattesi ma un fattore favorisce il club biancoceleste: ecco quale

Come scrive La Gazzetta dello Sport, con l’addio sempre più probabile di Rabiot, Davide Frattesi resta la priorità a centrocampo per il calciomercato Juve.

I bianconeri hanno giocato d’anticipo ma la concorrenza sempre più fitta, in particolare quella del calciomercato Lazio, è una minaccia così come il fatto che, a parità di condizioni, il giocatore potrebbe privilegiare proprio i biancocelesti di Sarri per la possibilità certa di giocare le coppe.