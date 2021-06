Calciomercato Lazio, concorrenza dall’Inghilterra per Santos Borré

Novità di calciomercato per la Lazio: spunta la concorrenza di una squadra inglese per l’attaccante Santos Borré

La Lazio di Maurizio Sarri ha appena cominciato a prendere forma. Questa mattina ha svolto le visite mediche il primo colpo del calciomercato estivo biancoceleste, ossia Dimitrije Kamenovic, mentre altri nomi sono sul taccuino del nuovo tecnico e del ds Igli Tare.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, ci sarebbe la concorrenza di una squadra inglese per un obiettivo di vecchia data. Infatti, il Watford avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante colombiano Santos Borré, in uscita dal River Plate. Nelle prossime settimane si attendono novità su questa situazione.