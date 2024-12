Calciomercato Lazio, la Fiorentina supera i biancocelesti per quel centrocampista: le ultime

Calciomercato Lazio, la Fiorentina supera i biancocelesti per arrivare a quell’obiettivo a centrocampo: è il profilo adatto per Palladino

La Fiorentina fa passi in avanti superando il calciomercato Lazio per Folorunsho. Come riportato da Matteo Moretto, la dirigenza viola è in contatto costante sia con l’agente del calciatore del calciatore che con il Napoli per arrivare al centrocampista.

Profilo gradito a Palladino, non è l’unico giocatore monitorato dai Viola: piacciono anche Woyo Coulibaly del Parma.