Calciomercato Lazio, anche l’Atalanta su un obiettivo dei biancocelesti

Calciomercato Lazio: anche l’Atalanta ha adocchiato un talento che piace a Fabiani, primi contatti esplorativi

Il calciomercato Lazio continua a monitorare la situazione di Cherki: il talentuoso trequartista del Lione potrebbe lasciare il club già a gennaio, viste le necessità del club di fare cassa. Sul classe 2003 però la concorrenza è tanta, internazionale e non solo.

Come riportato da Alfredo Pedullà infatti anche l’Atalanta sta monitorando la sua situazione, prendendo i primi contatti per valutare la fattibilità del colpo. Nelle ultime settimane il PSG sembrava la squadra più vicina, ma le trattative si sono bloccate: la situazione attorno al calciatore è in continua evoluzione.