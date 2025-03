Calciomercato Lazio, Nuovo colpo in mente per Fabiani?

Calciomercato Lazio, Fabiani mette nel mirino un nuovo talento dal Sudamerica: ecco quale potrebbe essere la sua prossima cartuccia

Calciomercato Lazio, si parla già ora di quel che avverrà a giugno e oltre in casa biancoceleste e sono molti gli aspetti su cui si sta lavorando. Per dare continuità di risultati ad una squadra vincente come quella dell’ex Verona Baroni è infatti bene investire su giovani talenti e rinnovare i senatori, come nel caso di Mario Gila che ha già molte attenzioni fuori dallo Stivale.

Non sarebbe solo lui l’argomento principale in questi giorni a Formello in quanto è trapelata una nuova indiscrezione di mercato per il futuro. Stando a quanto scritto dal portale argentino elcrackdeportivo.com il ds Mariano Fabiani starebbe vagliando attentamente un profilo dal Sudamerica.

Si tratta di Marco Di Cesare, centrale del Racing classe 2002.autore di una rete in nove presenze. Tuttavia non si tratterebbe di un affare low cost in quanto il giocatore avrebbe nel proprio contratto, in scadenza il 31 dicembre 2027, una clausola rescissoria di ben 13 milioni di euro. Sarà quindi importante studiare bene il profilo prima di procedere con l’eventuale acquisto.