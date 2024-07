Calciomercato Lazio, la Fiorentina su due obiettivi biancocelesti

Calciomercato Lazio, Palladino ha individuato in due obiettivi dei biancocelesti i primi rinforzi della sua Fiorentina

Raffale Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, ha individuato i primi due nomi per rinforzare la squadra per la prossima stagione si tratta di due obiettivi del calciomercato Lazio e i viola sono pronti a fare la loro mossa.

Il primo è, come riportato da la Gazzetta dello Sport, Colpani, per cui il Monza ha chiesto 20 milioni e le parti si sono già incontrate per imbastire una trattativa, mentre il secondo è Vranckx. Per lui Wolfsburg chiede 12 milioni, mentre i viola non vogliono andare oltre agli 8.