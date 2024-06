Calciomercato Lazio, il club vigile su un difensore centrale: il suo entourage spinge per un trasferimento in Europa. Le ultime

Da tempo il nome di Nicolas Valentini viene accostato a diversi club italiani ed europei. Il suo ciclo nel club Bostero è in procinto di chiudersi. Come riporta TMW, il giocatore è in scadenza col Boca Juniors il 31 dicembre 2024 e così resterà. Per questo l’entourage di Valentini spinge per un trasferimento in Europa in questa finestra di mercato e lavora da giorni col club per trovare una sistemazione che accontenti tutte le parti in causa. Il difensore si considera pronto per tentare il grande salto in Europa ed è ciò che vuole fare entro la fine dell’estate.

Nel frattempo proprio l’entourage del giocatore ha già avuto contatti diretti con svariati club europei, in cerca della meta dove sbarcherà Valentini il prima possibile. Fiorentina, Inter e Lazio sono sempre state vigili sul suo conto.