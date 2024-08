Calciomercato Lazio, un club italiano punta un ex obiettivo: tutti i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra il Torino e l’Union Berlino per Robin Gosens.

FUTURO GOSENS – «La sensazione è che oggi o al massimo domani verranno apposte le fi rme sui contratti e che, dunque, Gosens domenica sera potrebbe essere allo Stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita di Coppa Italia contro il Cosenza. Dal punto di vista della condizione fi sica, in realtà, il tedesco sarebbe anche pronto a scendere in campo, ma ci sono naturalmente i tempi burocratici».