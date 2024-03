Calciomercato Lazio, un club di A piomba su Kamada: il possibile scenario a giugno

L’Atalanta sarebbe disposta a cedere in estate Koopmeiners, ma sarà addio solo in caso di un’offerta da 60 milioni di euro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome spuntato fuori come suo possibile sostituto è quello di Daichi Kamada, in scadenza di contratto con la Lazio dopo una stagione fortemente sotto le aspettative, ha l’opzione per rinnovare per altre due stagioni ma è molto difficile che venga attivata.

Potrebbe quindi liberarsi a zero, anche se con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste il suo futuro potrebbero cambiare. Come riportato poi sempre dal quotidiano, l’altro nome finito nel mirino della Dea è quello di Rayan Cherki, di proprietà dell’Olympique Lione.