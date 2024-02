Calciomercato Lazio, Clarke cambia maglia in estate. Tre club concorrenti

Calciomercato Lazio, Clarke potrebbe cambiare maglia la prossima estate. Altri tre club in corsa oltre ai biancocelesti

Secondo quanto riferisce la stampa britannica, l’obiettivo del calciomercato Lazio Jack Clarke è destinato a lasciare il Sunderland per tentare il grande salto in un club di livello superiore.

Oltre ai biancocelesti, però, in corsa ci sarebbero anche West Ham, Brentford e Southampton, ma in ogni caso servirà un’offerta importante per portarlo via dalla sua attuale squadra.