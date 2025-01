Calciomercato Lazio, il nuovo centrocampista arriva dal Chelsea: ecco l’ultima idea di Fabiani

Calciomercato Lazio, i biancocelesti guardano in Premier League alla ricerca del nuovo centrocampista da regalare a Baroni

La trattativa per Jacopo Fazzini dell’Empoli è quasi tramontata e Fabiani e Lotito sono alla ricerca di nuove soluzioni per il centrocampo della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’ultima idea porta in Premier League e più precisamente in casa Chelsea.

Si tratta di Carney Chukwuemeka, gioiello austriaco classe 2003. La trattativa si potrebbe sviluppare sulla base di un prestito con obbliga di riscatto in seguito a determinate condizioni.