Calciomercato Lazio, anche il Chelsea in fila per Kumbulla

Non solo alla Lazio piace Kumbulla. Secondo i media inglesi, anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul talento gialloblu

L’interesse della Lazio per Marash Kumbulla. Non è più una novità. E non lo è nemmeno la lunga schiera di pretendenti pronte a fare un’offerta al Verona per il centrale difensivo. Secondo quanto riportato dal Daily Express, le giocate del ragazzo avrebbero conquistato anche oltremanica: il Chelsea, infatti, sarebbe pronto a battere la concorrenza mettendo sul piatto quanto richiesto dai gialloblu.

23 milioni di sterline, praticamente 25 milioni di euro: il giocatore è in scadenza nel 2022, ma la società sa benissimo che è destinata a dover lasciar partire il suo gioiello.