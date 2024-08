Calciomercato Lazio, i primi INDIZIATI: loro due possono fare spazio agli OVER 22. I nomi dei cedibili

Calciomercato Lazio, ecco i nomi dei cedibili di casa biancoceleste: loro due sono i primi indiziati a fare spazio a nuovi over 22

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio deve sempre fare i conti con il fatto di non poter inserire nuovi over 22 in lista, vista la presenza eccessiva di giocatori con questa caratteristica. Ecco quindi che ora serve necessariamente qualche cessione.

Non si può ancora escludere la partenza di Gustav Isaksen, profilo che piace tanto specialmente ai club turchi. Altro indiziato a salutare Formello è poi Elseid Hysaj, ormai ritenuto fuori dai progetti futuri della società capitolina. Capitolo Cancellieri: non c’era interesse dopo l’addio di Immobile a cercare nuovi attaccanti, ma l’ex Empoli sarebbe un esubero.