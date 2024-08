Calciomercato Lazio, cosa frena le uscite degli esuberi? I dettagli

Calciomercato Lazio, il nodo delle cessioni: i biancocelesti cercano di piazzare i fuori rosa, ma gli ingaggi pesano e tanto

Mentre si avvicina l’inizio del campionato, con la Lazio che scenderà in campo il 18 agosto con il Venezia, il calciomercato dei biancocelesti sembra in un momento di stagnazione. Il problema è legato al nodo delle cessioni, che servono per liberare spazio a quei profili che servono a Baroni: un esterno offensivo e un centrocampista centrale.

Il problema delle cessioni è legato al monte ingaggi: per arrivare al regista, come riportato dal Corriere della Sera, la cessione dovrebbe essere quella di Cataldi, ma il suo ingaggio da 1.8 milioni di euro lo renderebbe già il più pagato al Cagliari, squadra che si era mossa per il centrocampista. Lo stesso discorso vale per altri esuberi della rosa: Hysaj prende 2 milioni, Basic 1.4 e Fares 2. L’unico che sembra pronto a lasciare Formello è Cancellieri, per cui le offerte non mancano.