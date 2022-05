Calciomercato Lazio, Escalante può restare in Spagna. E Fares...

Sono tanti i giocatori che la Lazio dovrà piazzare in questo calciomercato. Partendo da Escalante e Kiyine, quale sarà il loro futuro?

Come rivelato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista, nonostante la retrocessione dell’Alaves, potrebbe restare in Spagna: su di lui ci sarebbero alcuni club di Liga.L’ex Chievo tornerà invece alla base dopo l’avventura al Venezia e si dovrà una sistemazione a titolo definitivo, visto il contratto in scadenza nel 2024. Discorso molto simile per Jony, Durmisi. Casasola, Ndrecka, Lombardi,Adekanye, Anderson, Alia, Armini, Morrone.

La vera difficoltà sarà però piazzare Fares, vista la lesione al legamento crociato, arrivata nel suo primo allenamento al Torino. Il suo contratto è in scadenza nel 20025, ma, visto l’infortunio, trovargli una sistemazione è a dir poco complicato.

