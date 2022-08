Calciomercato Lazio, tre cessioni bloccate: i tempi si allungano

Il calciomercato della Lazio ora ruota attorno a tre possibili cessioni: ecco chi potrebbe lasciare i biancocelesti

I tempi, come sottolineato da Il Messaggero, potrebbe ulteriormente allungarsi. Il difensore attenderebbe ancora l’offerta giusta. Il centrocampista invece starebbe cercando la quadra con il suo agente. Per quel che riguarda l’albanese, una sua partenza potrebbe aprire le porte a un terzino sinistro, con Emerson Palmieri sempre in pole.