Calciomercato Lazio: tutti i nomi sul tavolo per sostituire Milinkovic

Calciomercato Lazio, con Milinkovic in uscita i biancocelesti hanno tre obiettivi nel mirino per la sua sostituzione

Come riferito da Il Messaggero, il calciomercato Lazio si sta guardando intorno per quanto riguarda la sostituzione di Sergej Milinkovic-Savic, prossimo alla partenza. Il sogno di Sarri è Zilinski che sta però trattando col Napoli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Frattesi sembra destinato a rimanere una suggestione mentre i contatti più serrati ci sarebbero stati con Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea in scadenza tra un anno e già allenato da Sarri nella sua esperienza a Londra.