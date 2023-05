Calciomercato Lazio: la cessione di Milinkovic può sbloccare un rinnovo a sorpresa

Calciomercato Lazio, la sempre più probabile cessione di Milinkovic-Savic potrebbe aprire le porte al clamoroso rinnovo di Luis Alberto

Il futuro di Milinkovic-Savic nel prossimo calciomercato Lazio si potrebbe clamorosamente intrecciare con quello di Luis Alberto.

Come riporta Il Messaggero infatti, la probabile cessione del Sergente potrebbe aprire a sorpresa in casa Lazio il tema del rinnovo di Luis Alberto. In scadenza nel 2025, il Mago è diventato indispensabile per Sarri tanto che si ipotizza un prolungamento fino al 2026 con adeguamento dell’ingaggio.