Calciomercato Lazio, ci siamo per il passaggio di Milinkovic-Savic all’Al Hilal: un solo dettaglio per concludere l’affare

Come riportato da Alfredo Pedullà, manca un unico dettaglio per il trasferimento di Milinkovic-Savic all’Al Hilal per 40 milioni di euro circa.

Adesso serve soltanto rifinire il passaggio delle commissione con la regia del governo arabo: Sergej è pronto a salutare la Lazio.