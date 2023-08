Calciomercato Lazio, chiusa l’operazione Maximiano con l’Almeria: il portiere sosterrà oggi le visite mediche di rito

Quello di oggi è il giorno di Maximiano, ormai ex Lazio, all‘Almeria. Le due società hanno raggiunto l’accordo sulla base di circa 10 milioni di euro bonus compresi, come riporta Alfredo Pedullà.

In mattinata l’ex Granada sosterrà la visite mediche per il club spagnolo.