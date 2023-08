Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in uscita? La volontà del brasiliano

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio resta in uscita ma la volontà del centrocampista brasiliano è chiara: vuole restare a Formello

Tra i nomi in uscita del calciomercato Lazio figura sempre Marcos Antonio, regista brasiliano classe 2000 arrivato a Formello solo un anno fa.

Come riferisce Il Messaggero però, il ragazzo al momento non ha alcuna intenzione di andarsene e spinge per la permanenza. I prossimi 20 giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.