Calciomercato Lazio, i dettagli della CESSIONE di Marcos Antonio: QUANTO GUADAGNA il club

Calciomercato Lazio, i dettagli della cessione di Marcos Antonio al San Paolo: ecco quanto guadagnano i biancocelesti

E’ il giorno X per la cessione di Marcos Antonio, profilo in uscita da ormai diverso tempo dal calciomercato Lazio che ha chiuso l’accordo per il passaggio del brasiliano ai connazionali del San Paolo.

Il centrocampista, che non rientra nei piani di Baroni per il futuro, tornerà quindi in Patria con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 5 milioni di euro, che consentirà al club di mettere a segno una piccola plusvalenza.