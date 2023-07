Mercato Lazio, Lotito si cautela: bloccato il possibile sostituto di Immobile

Calciomercato Lazio, Lotito vuole cautelarsi in caso di clamoroso addio di Ciro Immobile: occhi su Sanabria del Torino

Claudio Lotito non vuole farsi trovare impreparato in caso di clamoroso addio di Ciro Immobile direzione Arabia Saudita.

Proprio per questo, come riferisce Il Messaggero, il patron della Lazio non ha ancora abbandonato la pista Sanabria: in caso di addio di Ciro Lotito tornerebbe alla carica.