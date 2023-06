Calciomercato Lazio, casting portieri: chiamato Audero, rispuntano Cragno e… Il tifoso della Roma. Ecco i nomi della lista di Sarri per il ruolo di vice Provedel

Come riporta Il Messaggero, l’obiettivo numero uno della lista di Sarri per il ruolo di vice Provedel è Audero dello Samp, la società blucerchiata sarebbe disposta a cederlo ma non in saldo.

Nella lista della Lazio c’è anche Elia Caprile del Bari, atteso però per il salto sotto il Vesuvio.

Al terzo posto torna di moda Wladimiro Falcone, bocciato però la scorsa estate per la sua fede

giallorossa, e non solo, il Comandante vuole un estremo difensore abile con i piedi e non è certo il principale pregio del romano. Al club biancoceleste è stato offerto di nuovo Alessio Cragno, finito in panchina al Monza, dietro Di Gregorio, il suo prezzo si è

abbassato parecchio, ma il tecnico capitolino non è del tutto convinto.