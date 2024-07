Calciomercato Lazio, Castellanos IN BILICO: a QUESTE CIFRE il Girona se lo riprende. Lotito fissa il prezzo

Calciomercato Lazio, Castellanos in bilico: a queste cifre il Girona torna con forza sulle tracce dell’argentino. Ecco il prezzo

L’edizione odierna de Il Messaggero si sofferma sul calciomercato Lazio in uscita, con il Taty Castellanos che nonostante le recenti attestazioni di fiducia non sarebbe sicuro di conservare il proprio posto in rosa la prossima stagione.

L’argentino è infatti sempre nel mirino del Girona, che ora ha praticamente ceduto Dobvyk all’Atletico ed è in cerca di un sostituto. Se gli spagnoli dovessero arrivare a offrire almeno 20 milioni di euro, stavolta, Lotito potrebbe davvero dare il via libera.