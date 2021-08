Calciomercato Lazio, Cicerelli e Casasola saranno due giocatori del Frosinone: ultimati i dettagli del prestito

Manca meno di un’ora al gong della fine del calciomercato. La Lazio prova a piazzare gli ultimi colpi, soprattutto in uscita: in questi ultimi minuti sono stati limati i dettagli per il trasferimento di Cicerelli e Casasola.

Tutto è stato definito: i due sono pronti ad accasarsi in prestito al Frosinone.