Calciomercato Lazio, Carnevali su Berardi: «Leggevo che ci fosse già un accordo, ma…». Le parole dell’ad del Sassuolo

L’ ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Berardi, accostato più volte alla Lazio, nel corso del suo intervento ai microfoni di Rai Sport:

PAROLE– «Quest’anno per il momento non c’è stata nessuna trattativa con un altro club. Leggevo che ci fosse già un accordo, ma a noi non ci ha mai contattato nessuno e i procuratori mi hanno detto che non c’era niente. Anche con la Lazio non c’è stata trattativa, spero rimanga anche quest’anno perché è il nostro campione e la nostra bandiera ».