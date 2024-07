Calciomercato Lazio, il Marsiglia ci PROVA per Carboni: la RISPOSTA dell’Inter. Tutte le ultime sul futuro dell’argentino

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter ha rifiutato la prima offerta del Marsiglia per Valentin Carboni. Infatti, il club nerazzurro vuole una cifra vicina ai 40 milioni di euro per privarsi del gioiello argentino, mentre la proposta della società francese era appena al di sotto dei 30 milioni.

Nel caso in cui l’Inter non riuscisse a vendere Carboni, accostato anche al calciomercato Lazio, lo girerebbe in prestito per farlo crescere ulteriormente.