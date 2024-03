Calciomercato Lazio, spunta Carboni: l'ultima idea per l'estate

Calciomercato Lazio, spunta l’idea Valentin Carboni per la prossima estate: la situazione per il reparto offensivo

Come riferito da Repubblica, in attesa di capire la situazione legata al futuro di Felipe Anderson e Zaccagni, il calciomercato Lazio si muove in vista della prossima stagione.

Gudmundsson costa troppo viste le valutazioni che fa il Genoa, quindi l’ultima idea porterebbe all’acquisto Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza ma sempre di proprietà dell’Inter.