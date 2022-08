Calciomercato Lazio, Canovi: «Tutto ruoterà attorno a Luis Alberto»

Il procuratore Alessandro Canovi ha parlato del calciomercato della Lazio e della situazione di Luis Alberto

Il procuratore italiano Alessandro Canovi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del calciomercato della Lazio.

LE PAROLE – «Credo che tutto ruoterà sul futuro di Luis Alberto. Si vedeva che non era centrato lo scorso anno, molto dipenderà da come e, soprattutto, se rimarrà o, in alternativa, da come sarà sostituito. Inoltre hanno cambiato molto in difesa, ma dobbiamo ancora vedere cosa faranno, su altri innesti e con Acerbi».