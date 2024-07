Calciomercato Lazio: Cancellieri, futuro lontano dalla Capitale? Ecco cosa succede. Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Matteo Cancellieri, dopo l’ultima esperienza a Empoli, potrebbe essere ancora lontano dalla Lazio. Il giocatore ha richieste dall’estero e anche dall’Italia.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, due club di Serie A in particolar modo avrebbero mostrato interesse per lui: il Parma e il Venezia. Vorrebbero capire le richieste della Lazio prima di uscire allo scoperto. In questo senso, da Formello avrebbero fatto sapere di essere disponibili a lasciar partire il giocatore in prestito, ma solo a patto che venga versato un milione di euro nelle proprie casse. Una condizione che sarà da valutare.