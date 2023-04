Cancellieri pedina per Berardi? Spunta un’altra possibilità per il futuro

Matteo Cancellieri potrebbe lasciare la Lazio in estate: non c’è solo l’ipotesi Sassuolo come contropartita per l’affare Berardi

Matteo Cancellieri è destinato a lasciare Formello nel prossimo calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il ragazzo potrebbe essere utilizzato come contropartita nell’affare Berardi con il Sassuolo ma questa non è l’unica opzione sul tavolo.

L’ex Verona infatti potrebbe anche partire in prestito secco per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nell’annata in biancoceleste.