Calciomercato Lazio, Caicedo pronto a partire: vicina la firma con l’Al-Gharafa

Lazio, Caicedo pronto a lasciare Roma: vicina la firma con l’Al-Gharafa. Secondo i media locali, il giocatore potrebbe arrivare già in settimana

Felipe Caicedo è pronto a lasciare la Lazio. Il giocatore simbolo di questa stagione, l’uomo dell’ultimo minuto, è sempre più vicino all‘Al-Gharafa. Nonostante la prospettiva europea che vedrà la squadra di Inzaghi giocarsela con le big dei massimi campionati, l’attaccante è pronto ad abbracciare la nuova avventura qatariota.

A riportare la notizia è il The Peninsula Qatar, secondo cui mancherebbe solo la firma messa nero su bianco per attuare il trasferimento. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni: una buona plusvalenza per la Lazio che, nel 2017, lo acquistò dall’Espanyol per 2,5.

Caicedo, inoltre, andrebbe a percepire tra i 7 e gli 8 milioni di ingaggio a stagione.