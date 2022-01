Calciomercato Lazio: caccia a un difensore in 48 ore. Le opzioni di Tare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio vuole regalarsi un difensore in questi ultimi giorni di calciomercato

È caccia aperta a un difensore in casa Lazio. I tifosi sono abituati a queste corse contro il tempo per cercare un rinforzo ma mai come quest’anno il club si è ridotto all’ultimo. Il motivo? L’indice di liquidità e la testardaggine di alcuni giocatori a non a voler accettare determinate destinazioni.

Così siamo arrivati a poco più di 48 ore dalla fine del mercato con zero acquisti centrati. Gli obiettivi di Tare sono due: un vice Immobile (Miranchuk in pole) e un difensore. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato l’obiettivo numero uno resta Casale (per il quale oggi verrà fatto un tentativo) ma Setti non vuole cederlo in prestito con diritto di riscatto. Secondo Il Messaggero Tare tiene ancora in stand-by Faouzi Ghoulam. Ai tempi del Napoli era un fedelissimo di Sarri, ma adesso l’allenatore sconsiglia di prenderlo per la sua instabilità fisica: le operazioni ne hanno minato la carriera. Una strada sulla fascia porta ancora a Bologna: c’è il 28enne olandese Dijks, in rotta con Mihajlovic e fra un anno e mezzo a scadenza. Conosce la Serie A, a differenza di Fabricio Angileri o del paraguaiano Robert Rojas del River Plate, che andrebbero a occupare quel posto da extracomunitario, prenotato dall’agente Kezman.