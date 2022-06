Calciomercato Lazio, dal Portogallo: «Besiktas su Cabral»

Il nome di Cabral è sempre in orbita Lazio per il ruolo di vice Immobile. Occhio però alla concorrenza per il capoverdiano

Infatti, secondo quanto riferito da A Bola, sull’attaccante avrebbe messo gli occhi il Besiktas. Il club turco avrebbe avanzato un’offerta di 2,5 milioni, che sarebbe però stata rispedita al mittente. Lo Sporting Lisbona infatti chiederebbe almeno il doppio. I biancocelesti al momento resterebbero alla finestra, ma le vie del calciomercato tutto può succedere.