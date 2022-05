Calciomercato Lazio, torna di moda Burkardt? I dettagli

Il nome di Burkardt potrebbe tornare di moda in casa Lazio nel prossimo calciomercato estivo: tutti i dettagli

Burkardt è stato un nome caldo in casa Lazio nello scorso calciomercato di gennaio. Il nome dell’attaccante tedesco potrebbe tornare di moda la prossima estate.

11 reti e 3 assist in 32 presenze per il classe 2000. Come sottolineato da Tuttomercatoweb, i biancocelesti dovrebbe fare i conti con la concorrenza e con le richieste del Mainz. I teutonici infatti difficilmente scenderebbero sotto i 15 milioni di euro.