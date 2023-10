Calciomercato Lazio, dal Brasile certi: Lotito stringe per un obiettivo

Dal Brasile non hanno dubbi, la Lazio ha un nuovo obiettivo di calciomercato, Lotito pronto a stringere

Sono in arrivo giornate a dir poco impegnative per la Lazio. Questo pomeriggio i biancocelesti saranno impegnati sul campo dello Stadio Olimpico contro l’Atalanta, ma al tempo stesso continuano a monitorare attentamente il calciomercato. Come riportato a tal proposito da Il Corriere dello Sport, nelle scorse ore i media brasiliani avrebbero riportato il possibile (e forte) interesse della squadra di Claudio Lotito per un nuovo talento.

Parliamo di Alan Souza, detto Alanzinho, giovane trequartista e esterno di San Paolo (classe 2000), arrivato al Moreirense nel 2022 in prestito e poi riscattato in occasione dell’ultima finestra di calciomercato. Attenzione però, perché secondo gli stessi media anche il Siviglia avrebbe messo nel mirino il giocatore.