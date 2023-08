Bonucci alla Lazio: Di Marzio dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Calciomercato Lazio, arrivano gli aggiornamenti di Di Marzio sull’ipotesi Bonucci: oggi nuovi contatti tra le parti

Importanti aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio su Leonardo Bonucci, obiettivo del calciomercato Lazio.

Nella giornata di oggi sono andati in scena nuovi contatti tra le parti: il centrale resta un’opzione concreta per i biancocelesti. Sullo sfondo il Genoa, pronto ad intervenire last minute.