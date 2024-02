Calciomercato Lazio, bocciatura piena del CdS: «Quello che serviva non è arrivato». Il voto

Calciomercato Lazio, piena bocciatura del Corriere dello Sport alle operazioni dei biancocelesti: il voto del quotidiano

«Quello che serviva a Sarri non è arrivato. Non è arrivato proprio nesuno. Mercato sbagliato». Con questo giudizio il Corriere dello Sport va a giudicare l’ultimo calciomercato Lazio invernale, che non ha visto novità in entrata.

5 pieno in pagella per il club biancoceleste, che ha operato in uscita con l’unica cessione di Toma Basic in prestito alla Salernitana. Per il resto, la rosa a disposizione non è mutata.