Calciomercato Lazio, bloccato Zakharyan: ma lui non vuole andare in prestito. E ora il giovane talento russo si guarda attorno

Come riportato dal Il Messaggero il calciomercato Lazio ha bloccato Zakharyan per 11 milioni più bonus, ma il calciatore non è convinto della possibilità di essere acquistato e poi mandato altrove in prestito.

Non a caso ieri ha dato il via libera ad approfondire i discorsi con una squadra italiana e un’altra europea.