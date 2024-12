Calciomercato Lazio, tre big italiane sull’obiettivo biancoceleste. Le ultime novità

Calciomercato Lazio, sul centrocampista veronese che piace molto al club si infoltisce la lista delle pretendenti

La Lazio e le squadre europee sono già a lavoro per assicurarsi i rinforzi giusti per il proseguo della stagione. Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno seguendo con particolare attenzione Belahyane del Verona, per cui Setti chiede come base di offerta 20 milioni di euro. Tale richiesta però prosegue il giornale romano, complicherebbe la trattativa visto che il club veronese è in procinto di cambiare la proprietà societaria.

Oltre alla Lazio inoltre ci sono ben tre squadre sul calciatore ossia Inter, Napoli e Milan.