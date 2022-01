Calciomercato Lazio, biancocelesti in pressing su Vecino: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, i biancocelesti avrebbero già un accordo con Vecino per giugno ma vorrebbero anticipare l’arrivo di sei mesi

Lazio in pressing su Matìas Vecino. Più che esplicito il titolo della Gazzetta dello Sport sulle intenzioni del club capitolno di far arrivare già a gennaio – senza dunque aspettare la scadenza del contratto a giugno – il centrocampista ex viola.

«L’intenzione del club romano sarebbe quella di farlo firmare a zero d’estate, ma negli ultimi giorni è cresciuta la voglia di provarci subito. Certo, serviranno alcune condizioni particolari: bisognerà innanzitutto superare l’ostacolo dato dall’ormai famoso “indice di liquidità”. L’altro problema è di natura economica, ovvero il mini-indennizzo che i nerazzurri pretenderebbero per liberare il centrocampista. Per l’Inter, però, Vecino rischia di diventare solo uno stipendio in più da pagare e quindi i 2-3 milioni chiesti potrebbero pure diminuire. Il resto, invece, verrebbe sbloccato dalla cessione di Muriqi al Cska», riferisce il quotidiano.